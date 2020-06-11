Мурашко допустил возможность «плавающего режима ограничений»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «есть формат, в том числе плавающего режима ограничений».

Он отметил, что для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «могут использоваться разные режимы».

Так, он отметил, что может применяться «жёсткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни».

«Такой вариант тоже существует в этих моделях и может использоваться», — отметил Мурашко.

Отвечая на вопрос, возможен ли в России «такой формат, когда постепенно будет чередоваться и введение карантина, и его отмена», министр заявил, что, «конечно, возможен».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 8779 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии 502 436 человек заболели COVID-19.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил в беседе с ФАН необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений по коронавирусу.