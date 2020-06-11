Мурашко допустил возможность «плавающего режима ограничений»

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «есть формат, в том числе плавающего режима ограничений».
Мурашко допустил возможность «плавающего режима ограничений»
  • РИА Новости

Он отметил, что для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «могут использоваться разные режимы».

Так, он отметил, что может применяться «жёсткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни».

«Такой вариант тоже существует в этих моделях и может использоваться», — отметил Мурашко.

Отвечая на вопрос, возможен ли в России «такой формат, когда постепенно будет чередоваться и введение карантина, и его отмена», министр заявил, что, «конечно, возможен».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 8779 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии 502 436 человек заболели COVID-19. 

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил в беседе с ФАН необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений по коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить