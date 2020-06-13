В России от коронавируса вылечился ещё 5271 человек

В России за сутки выписали ещё 5271 выздоровевшего после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 274 641.

Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 5271 человек... За весь период выписан по выздоровлению по России — 274 641», — говорится в сообщении.

Днём ранее от коронавируса в стране вылечились 8220 человек.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.