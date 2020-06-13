В России от коронавируса вылечился ещё 5271 человек
- РИА Новости
Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
«За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 5271 человек... За весь период выписан по выздоровлению по России — 274 641», — говорится в сообщении.
Днём ранее от коронавируса в стране вылечились 8220 человек.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.