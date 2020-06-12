В России от коронавируса вылечились ещё 8220 человек

В России за сутки выписали ещё 8220 человек, выздоровевших после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 269 370.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Днём ранее от коронавируса в стране вылечились 8367 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга в этом месяце планируется проведение проверки на популяционный иммунитет к COVID-19.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.