В России от коронавируса вылечились ещё 8220 человек
- АГН «Москва»
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Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Днём ранее от коронавируса в стране вылечились 8367 человек.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга в этом месяце планируется проведение проверки на популяционный иммунитет к COVID-19.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.