В России от коронавируса вылечились ещё 8220 человек

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В России за сутки выписали ещё 8220 человек, выздоровевших после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 269 370.
В России от коронавируса вылечились ещё 8220 человек
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Днём ранее от коронавируса в стране вылечились 8367 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга в этом месяце планируется проведение проверки на популяционный иммунитет к COVID-19.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.

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