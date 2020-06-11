Жителей трёх регионов проверят на популяционный иммунитет к COVID-19
- АГН «Москва»
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«Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга с учётом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что полученные данные будут использованы при составлении прогноза эпидемиологической ситуации, а также профилактике коронавируса.
Ранее стало известно, что в России проведено более 13,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.