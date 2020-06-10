Попова оценила первые итоги тестирования на антитела к коронавирусу

В 46 субъектах России 650 тыс. человек протестированы на иммунитет к коронавирусной инфекции, около 14% из них имеют антитела к COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день мы видим, что защитные титры имеют почти 14% от общего количества протестированных в России. Это достаточно немалый уровень», — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

При этом в регионах, где такие исследования проводятся систематически, наблюдается удвоение числа лиц с антителами к коронавирусу.

«То есть после встречи с вирусом формируется иммунитет достаточно на высоких цифрах. И этот иммунитет формируется в течение как минимум четырёх инкубационных периодов — 48 дней и чуть больше», — отметила Попова.

По её словам, это свидетельствует о формировании популяционного иммунитета.

Кроме того, тестирование показало, что лучше всего иммунитет к COVID-19 вырабатывается у детей, почти 20% которых имеют антитела.

В то же время среди лиц старше 65 лет, переболевших коронавирусом, иммунитет выработался только у 11%.

Ранее стало известно, что в Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19.

Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве провели около 200—250 тыс. исследований на наличие антител к коронавирусной инфекции.

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