В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19
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- РИА Новости
«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба.
Желающие пройти тест должны заполнить анкету на сайте Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера или в едином информационном центре Роспотребнадзора.
В Петербурге зарегистрировано 18 835 случаев инфицирования COVID-19.
Ранее эксперт оценил необходимость массового тестирования на антитела к COVID-19.