В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

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Бесплатное тестирование на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 проведут в Санкт-Петербурге.
В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба.

Желающие пройти тест должны заполнить анкету на сайте Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера или в едином информационном центре Роспотребнадзора.

В Петербурге зарегистрировано 18 835 случаев инфицирования COVID-19.

Ранее эксперт оценил необходимость массового тестирования на антитела к COVID-19.

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