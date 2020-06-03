Эксперт оценил необходимость массового тестирования на антитела к COVID-19

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Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин оценил необходимость массового тестирования на антитела к COVID-19.
Эксперт оценил необходимость массового тестирования на антитела к COVID-19
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Думаю, что массового тестирования не нужно. Для научных выводов достаточно выборочного обследования населения», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его мнению, важно обследовать медработников, поскольку в случае положительного результата им не надо будет еженедельно проходить ПЦР-тестирование.

«По-видимому, обследование контактных могло бы уменьшить нагрузку на обсервационные отделения», — отметил Ботвинкин.

С другой стороны, добавил он, есть те, кто заинтересован в проведении такого исследования. К примеру, кто-то хочет общаться с пожилыми родственниками, зная, что уже переболел.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что за последние сутки коронавирус в России выявлен у 8536 человек.

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