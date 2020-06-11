В России от коронавируса вылечились ещё 8367 человек

В России за сутки после выздоровления от коронавирусной инфекции выписали ещё 8367 человек. Общее число вылечившихся от COVID-19 составляет 261 150.

Такие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Накануне сообщалось, что в России вылечились ещё 10 386 человек.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис подтвердила, что Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.