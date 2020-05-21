Врач дал рекомендации по выбору масок и перчаток

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

«Лучшим решением будет подобрать ту маску, в которой удобно. Можно использовать не только силиконовые перчатки, но и виниловые, нитриловые. Можно использовать специальные многоразовые медицинские тканные перчатки, которые обрабатываются антисептиком и стираются. Совершенно необязательно использовать одноразовые силиконовые», — отметил специалист в беседе с НСН.

По словам Сандакова, менять средства индивидуальной защиты нужно не на улице, а добравшись до изолированного пункта назначения.

Он также рекомендовал утилизировать многоразовые средства защиты, не смешивая их с бытовым мусором.

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