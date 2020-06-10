В России от коронавируса вылечились ещё 10 386 человек

В России за сутки после выздоровления от коронавирусной инфекции выписали ещё 10 386 человек. Общее число вылечившихся от COVID-19 составляет 252 783.

АГН «Москва»

© Сандурская Софья

Такие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис подтвердила, что Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.