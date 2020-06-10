В России от коронавируса вылечились ещё 10 386 человек
- АГН «Москва»
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Такие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис подтвердила, что Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19.
Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.