В России от коронавируса вылечились ещё 10 386 человек

Короткая ссылка
В России за сутки после выздоровления от коронавирусной инфекции выписали ещё 10 386 человек. Общее число вылечившихся от COVID-19 составляет 252 783.
В России от коронавируса вылечились ещё 10 386 человек
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

Такие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис подтвердила, что Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить