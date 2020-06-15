Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 123 тысячи

Короткая ссылка
В Москве ещё 1549 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 123 тысячи
  • АГН «Москва»

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1549 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 123 240», — приводит её слова столичный оперштаб по борьбе с COVID-19 в Telegram.

Накануне сообщалось о выздоровлении 2133 человек в Москве.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить