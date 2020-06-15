Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 123 тысячи

В Москве ещё 1549 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1549 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 123 240», — приводит её слова столичный оперштаб по борьбе с COVID-19 в Telegram.

Накануне сообщалось о выздоровлении 2133 человек в Москве.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.