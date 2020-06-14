В Москве ещё 2133 пациента вылечились от коронавируса
- АГН «Москва»
Она отметила, что «количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться». Так, «за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2133 пациента».
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 691», — приводит заявление Раковой оперативный штаб Москвы.
Накануне сообщалось о выздоровлении 1534 человек в Москве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в столице.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.