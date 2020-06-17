Попова рассказала о бессимптомных больных коронавирусом россиянах

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1», что примерно у половины больных коронавирусной инфекцией COVID-19 россиян нет симптомов болезни.
Попова рассказала о бессимптомных больных коронавирусом россиянах
  • РИА Новости

«Если говорить по бессимптомным, то да, мы видим до 60% в разные дни, а в целом по статистике это около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой. И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление», — цитирует её ТАСС.

Ранее академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев допустил мутации коронавируса в более агрессивную форму.

В мае депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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