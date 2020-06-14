Учёный не исключил мутации коронавируса в более агрессивную форму
- РИА Новости
Все работы, которые были сделаны по коронавирусу, говорят о мутации белкового рецептора, а не РНК, которая лежит в основе COVID-19, сказал учёный в беседе с «Парламентской газетой».
«Это обычное явление для подобных вирусов. Учёные опасаются, что мутации будут неблагоприятными и появятся более агрессивные формы инфекции», — подчеркнул Пальцев.
При этом он добавил, что при обсуждении создания вакцины обращается внимание на то, что она должна воздействовать именно на основу COVID-19, на РНК.
В мае глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вирус не демонстрирует высоких уровней мутаций.