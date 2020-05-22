Попова рассказала об изменчивости коронавируса

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала, что пока сложно оценить влияние тех мутаций, которые уже произошли с коронавирусом.

«Высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно... Его даже невозможно сравнить сегодня с вирусом гриппа. Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса — поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни», — сказала глава ведомства.

Попова пояснила, что все страны, котоыре могут секвентировать вирус, публикуют результаты в информационные системы, и анализ таких систем показывает, что вирус не демонстрирует высоких уровней мутаций.

Ранее Попова заявила, что если не будет производственной возможности по созданию сразу большого объёма вакцины от коронавирса, прививать начнут в первую очередь группы риска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить