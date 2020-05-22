Попова допустила, что вакцинация от COVID-19 начнётся с групп риска

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если не будет производственной возможности по созданию сразу большого объёма вакцины от коронавирса, прививать начнут в первую очередь группы риска.

Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

По словам Поповой, большое количество вакцины сразу выработать сложно.

«Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации», — отметила она.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля.