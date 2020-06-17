Онищенко оценил возможность новой эпидемии в будущем

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил возможность новой эпидемии в будущем.
Онищенко оценил возможность новой эпидемии в будущем
  • РИА Новости

В беседе с НСН он отметил, что всякая инфекция имеет периодичность. Как напомнил депутат, за последние 20 лет эпидемии были в 2002, 2012 и 2020 годах.

«Периодичность — восемь-десять лет. Примерно в этом промежутке, может, появится ещё один коронавирус, потому что в линейке ожидания примерно 34 коронавируса. Но я надеюсь, что мы к тому времени научимся справляться», — пояснил Онищенко.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за последние сутки в России коронавирус выявлен у 7843 человек.

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