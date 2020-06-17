Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
- РИА Новости
«Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся, но я надеюсь, что ещё месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определённого самого низкого уровня», — цитирует её ТАСС.
Ранее Попова оценила первые итоги тестирования на антитела к коронавирусу.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил возможность новой эпидемии в будущем.