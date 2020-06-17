Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
  • РИА Новости

«Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся, но я надеюсь, что ещё месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определённого самого низкого уровня», — цитирует её ТАСС.

Ранее Попова оценила первые итоги тестирования на антитела к коронавирусу.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил возможность новой эпидемии в будущем.

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