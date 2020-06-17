«Есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим»: в Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

В Кремле нет отпределённой позиции по поводу предложения сократить новогодние каникулы в 2021 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сенатор Андрей Кутепов призвал сократить ближайшие новогодние каникулы до трёх дней — с 1 по 3 января. По его мнению, это необходимо сделать для компенсации нерабочих дней, введённых в 2020 году из-за ситуации с COVID-19.

В Кремле нет определённой позиции относительно предложения сократить новогодние каникулы в 2021 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никакой позиции в Кремле на этот счёт нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. Автор документа полагает, что пересмотр количества выходных дней необходим для компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорилось в документе. Кутепов подчеркнул, что инициатива распространяется только на 2021 год.

Сенатор также указал, что в конце марта многих работников перевели на неполный рабочий день или на другой свободный график, однако работодатели были обязаны выплачивать им зарплату даже «при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении».

Как отметил сенатор, даже после майских праздников из-за различной эпидемиологической ситуации в регионах не все предприятия смогли возобновить работу. Он также указал, что режим нерабочих дней не является отпуском, в связи с чем руководитель не сможет отказать в очередном оплачиваемом отпуске своим сотрудникам.

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Кутепов подсчитал, что количество нерабочих дней в 2020 году оказалось больше на 20%. В документе он пояснил, что в соответствии с производственным календарём, в 2020 году должны были работать 247 дней, а отдыхать — 118 (включая все выходные и праздники). Однако количество выходных с учётом парада Победы 24 июня и дня голосования по поправкам к Конституции, намеченного на 1 июля, достигнет 120. При этом ещё 27 дней были нерабочими, отметил сенатор.

Напомним, что в соответствии с указом президента России с 30 марта по 5 апреля 2020 года в стране действовали нерабочие дни с сохранением зарплаты. Впоследствии этот порядок продлили до 30 апреля. Кроме того, нерабочими были объявлены дни с 6 по 8 мая 2020 года.

Получение документа о пересмотре новогодних каникул подтвердили в Минтруде. В ведомстве указали, что в соответствии с Трудовым кодексом 1—6, а также 8 января являются Новогодними каникулами, а 7 января празднуется Рождество Христово.

Ранее Минтруд напомнил россиянам о сокращённой рабочей неделе, на которую приходится 24 июня — дата проведения парада Победы. Ранее 24 июня был объявлен нерабочим днём с сохранением заработной платы в соответствии с указом президента России Владимира Путина. С учётом выходного рабочими на этой неделе будут 22—23 и 25—26 июня.

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Напомним, что о соответствующем решении стало известно 29 мая. Тогда Владимир Путин подписал указ о проведении парада Победы 24 июня. В документе было указано, что в этот день пройдут военные парады, в том числе на Красной площади, а также салюты в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В 2020 году парады Победы перенесли с традиционной даты 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Комментируя предложение Кутепова, сенатор Сергей Калашников высказался против пересмотра дат новогодних праздников.

«Люди привыкли к тому, что у нас есть длинные каникулы. И, несмотря на то, сколько люди отдыхали в марте и в апреле, отдыхом это назвать нельзя, лишить людей новогодних каникул, я считаю, было бы несправедливо», — сказал сенатор в беседе с НСН.

Вместе с тем инициатива Кутепова нашла поддержку у первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.

«Считаю, что надо сократить их ещё больше: 31 декабря во второй половине дня уходить с работы, а 2 января дружными рядами уже открыть новый трудовой год», — сказал Онищенко в беседе с радио Sputnik.