В Совфеде оценили идею сенатора сократить новогодние каникулы

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
В Совфеде оценили идею сенатора сократить новогодние каникулы
  • Reuters

«Понятна мотивация — свести к минимуму и экономические, и финансовые потери, которые принёс нам коронавирус. Будем, естественно, обсуждать эту инициативу», — сказал сенатор.

Рязанский отметил, что по данному предложению остаются вопросы. 

«Я имею в виду, что делать с детьми в это каникулярное время, как быть родителям с детьми, как спланировать отдых детей в зимнее время... Может быть, коллеги из комитета по образованию будут искать ответы на эти вопросы, возможно, в изменении графика учебного. Поэтому сейчас не будем давать категоричных ответов на данную инициативу. Надо выслушать все за и против. Потому что здесь вопрос не только экономический, но и социальный, он касается и состояния образовательной системы — он комплексный», — заключил парламентарий.

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.

Такая инициатива, как утверждается, необходима для компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекции.

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