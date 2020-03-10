Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Так, в связи с празднованием Дня весны и труда граждане будут отдыхать с 1 по 5 мая, затем последует короткая рабочая неделя.

«В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные — с 9 по 11 мая включительно», — сказал Шкловец.

Он также напомнил, что, поскольку 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, их продолжительность сокращается на один час.

В 2020 году правительство решило перенести два выходных с новогодних каникул на майские праздники.