Роструд напомнил о длинных выходных в мае

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Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Так, в связи с празднованием Дня весны и труда граждане будут отдыхать с 1 по 5 мая, затем последует короткая рабочая неделя.

«В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные — с 9 по 11 мая включительно», — сказал Шкловец.

Он также напомнил, что, поскольку 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, их продолжительность сокращается на один час.

В 2020 году правительство решило перенести два выходных с новогодних каникул на майские праздники.

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