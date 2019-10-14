Условия труда: Роструд напомнил россиянам о двойной оплате работы в праздники

В Роструде напомнили, что россиянам, которые вынуждены работать в праздники, полагается двойная оплата. При этом, если сотрудник захочет, он может взять взамен праздничного дня отдельный выходной по своему усмотрению, но в таком случае он теряет право на двойную выплату. Следующие длинные выходные в России предстоят со 2 по 4 ноября в связи с Днём народного единства.

Работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере, напомнили в Роструде. В пресс-службе ведомства агентству РИА Новости также рассказали о возможности взамен праздника, в который сотрудник был вынужден работать, взять другой день для отдыха.

Отметим, что последние праздники придутся на День народного единства, отмечаемый 4 ноября — длинные выходные продлятся со 2 по 4 ноября. Следующие праздники россиян ждут только после Нового года — с 1 по 8 января.

При этом, как ранее отмечал замруководителя Роструда Иван Шкловец, рабочий день 1 ноября перед праздниками не будет сокращённым.

«В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращённого рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября», — приводит его слова Интерфакс.

Согласно трудовому кодексу, если человек получает оплату по сдельному принципу, то в праздники ему нельзя платить меньше, чем по двойному тарифу. То же правило касается и тех работников, труд которых оплачивается по часам или дням, а также тех, у кого должностной оклад.

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Если же сотрудник в праздник работает не весь день, а лишь его часть, то и двойная оплата ему положена только за то время, что он трудился.

Впрочем, по желанию работника, можно перенести день отдыха с праздника на любой другой. В таком случае работа в праздничный день будет оплачиваться как обычно. При этом даже если работник отработал в выходной только несколько часов, выходной ему предоставляется полноценный.

Стоит отметить, что это правило не распространяется на работников СМИ, кинематографистов, теле- и видеосъёмочные коллективы, сотрудников театров, концертных организаций, цирков и тех, кто занят в создании или выставке творческих произведений. Эти работники получают выплаты в соответствии с договорами, заключёнными с работодателями.

РИА Новости

© Сергей Мальгавко

Работодатель может вызвать сотрудника на работу в праздник по нескольким причинам. Например, если это необходимо для нормальной работы организации. В таком случае нужно получить от него письменное согласие.

Однако в некоторых случаях работника могут вызвать и без его на то согласия. Речь идёт о тех гражданах, чья работа обусловлена чрезвычайным или военным положением, угрозой бедствия. Также работник должен будет выйти, если это позволит предотвратить катастрофу или устранить её последствия, не дать произойти несчастному случаю, уничтожению или порче имущества работодателя, либо же государства.

Праздничные дни в 2020 году

Напомним, правительство приняло решение перенести два выходных дня с новогодних каникул на майские праздники. Если в новогодние праздники 2018-2019 годов россияне отдыхали 10 дней (с 30 декабря по 8 января), то в предстоящем году выходных будет восемь — с 1 по 8 января. Это связано с тем, что 30 и 31 декабря в этом году выпадают на понедельник и вторник, а потому они будут рабочими.

Выпадающие в 2020 году на выходные 4 и 5 января были перенесены на понедельник и вторник 4 и 5 мая соответственно — «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».

«Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму ст. 110 (Трудового.— RT) кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха», — говорится в пояснительной записке Минтруда к переносу праздников.

Таким образом длинные выходные у россиян зимой 2020 года будут дважды — с 1 по 8 января и с 22 по 24 февраля, в связи с Днём защитника отечества.

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Следующие нерабочие дни выпадают на празднование Международного женского дня с 7 по 9 марта. Весной также будут и другие праздничные выходные — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 число этого же месяца. В эти дни в России празднуются День Труда и День Победы соответственно.

Летом 2020 года будут последние в том году длинные выходные — с 12 по 14 июня в связи с Днём России. В ноябре День народного единства выпадет на среду, а потому выходным будет только этот день.

Таким образом в 2020 году будет 248 рабочих дней и 118 выходных. В этом году рабочих дней меньше — 247.

Стоит также отметить, что в 2020 году из 248 дней пять предпраздничных дней будут сокращены на один час — 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.