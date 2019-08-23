Осенние праздники: Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре

Федеральная служба по труду и занятости напомнила россиянам, что в ноябре их ожидают длинные выходные. Понедельник, 4 ноября, будет нерабочим в связи с празднованием Дня народного единства. Этот день станет последним дополнительным выходным в 2019 году.

В начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства россиян ожидают длинные выходные. Об этом сообщила Федеральная служба по труду и занятости.

«В связи с Днём народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: с 2-го по 4 ноября. Всего в ноябре будет десять выходных дней», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году. В этот день войскам второго народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского удалось взять штурмом Китай-город. Вскоре польский гарнизон в Москве капитулировал.

Стоит отметить, что после Дня народного единства и до конца года дополнительных выходных дней, связанных с праздниками, больше не будет. Следующие долгие выходные ожидают россиян уже в 2020 году.

Праздники в следующем году

В июле правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Документ был подготовлен Министерством труда России в соответствии со статьёй 112 ТК РФ. Также, согласно правительственному постановлению от 10 июля 2019 года, «в целях рационального использования работниками выходных» было решено перенести некоторые нерабочие дни.

Так, праздничные дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на 4 и 5 мая.

Первые долгие выходные в 2020-м ждут россиян уже в самом начале года — жители РФ будут отдыхать с 1 по 8 января. В феврале три нерабочих дня подряд — с 22-го по 24-е число — будут приурочены к празднованию Дня защитника Отечества, а в марте — Международного женского дня.

В мае в связи с Праздником Весны и Труда и Днём Победы россияне дважды отдохнут дольше обычного: с 1-го по 5-е число, а затем с 9-го по 11-е.

Летом трёхдневные выходные — с 12 по 14 июня — будут связаны с Днём России. Наконец, осенью нерабочим днём станет среда, 4 ноября.

В результате в 2020 году предполагается 248 рабочих дней и 118 выходных. В 2019-м, согласно производственному календарю, россияне отдыхают 118 дней (в это число входят выходные и праздничные дни) и работают 247 дней (притом шесть из них сокращены на один час).

Практика переноса

В 2019 году несколько праздничных дней также переносились из-за того, что они выпадали на нерабочие субботу и воскресенье. Так, выходные дни 5 и 6 января перенесли на 2 и 3 мая (четверг и пятница), в связи с чем россияне отдыхали пять дней подряд. Проект постановления о переносе был одобрен Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений ещё в сентябре 2018 года.

Опрошенные RT эксперты тогда положительно отзывались о подобной практике. Длительные майские праздники позволяют жителям России насладиться тёплой погодой, которая, как правило, уже устанавливается к тому времени в большинстве регионов России. Такое мнение высказал тогда член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

«Считаю, что это абсолютно верное решение, поскольку не пропадать же было этим двум выходным, которые попадали на субботу и воскресенье. В большинстве регионов России в мае уже довольно тепло, люди стараются выехать на дачу, открыть сезон, чтобы потом каждые выходные приезжать туда и уже с удовольствием отдыхать. Поэтому считаю, что решение очень разумное» — заявил парламентарий.

Также по теме «Разумный перенос с января на май»: правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году. Согласно документу, нерабочие дни 4 и 5 января,...

К тому же, по словам Вострецова, дополнительные выходные не влияют на рабочую дисциплину, поскольку для этого есть предусмотренные законом нормы.

«Может быть, не совсем комфортно иногда бывает работодателям, но для этого есть всегда возможность работодателям и работникам договориться, потому что по Трудовому кодексу у нас выходные дни, если работник выходит, оплачиваются в двойном размере», — подчеркнул депутат.

Кроме того, перенос нерабочих выходных с января на май способствует организации семейного отдыха. Об этом RT рассказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Считаю, что это устоявшаяся уже практика. И тот разумный перенос с января на май, на мой взгляд, — тоже удачное сочетание возможности людям отдохнуть и в зимние каникулы вместе с детьми, и в майские. Имею в виду, что в мае тоже образуются достаточно продолжительные каникулы у ребят. Это всё отражает интерес к организации совместного семейного отдыха, и, на мой взгляд, здесь нет никаких резких изменений», — отметил он.