Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
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Согласно Трудовому кодексу, россияне отдыхают с 1 по 6 января и восьмого числа, а также в Рождество, напоминает издание.
В последние два года каникулы увеличивали на два дня за счёт 30 и 31 декабря. Так, в прошлом году они выпадали на субботу и воскресенье и присоединялись к праздничным датам, а в позапрошлом субботу, 29 декабря, перенесли на понедельник, 31-е.
В этом году последние числа декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими. Выходные дни 4 и 5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, предлагается перенести на майские праздники.
Проект постановления о переносе праздничных дней рассмотрит трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В случае одобрения документ направят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Ранее Минтруд предложил график праздничных дней на следующий год.