Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета». Отмечается, что сокращение произойдёт по «техническим причинам».

Согласно Трудовому кодексу, россияне отдыхают с 1 по 6 января и восьмого числа, а также в Рождество, напоминает издание.

В последние два года каникулы увеличивали на два дня за счёт 30 и 31 декабря. Так, в прошлом году они выпадали на субботу и воскресенье и присоединялись к праздничным датам, а в позапрошлом субботу, 29 декабря, перенесли на понедельник, 31-е.

В этом году последние числа декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими. Выходные дни 4 и 5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, предлагается перенести на майские праздники.

Проект постановления о переносе праздничных дней рассмотрит трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В случае одобрения документ направят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ранее Минтруд предложил график праздничных дней на следующий год.