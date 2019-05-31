Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Короткая ссылка
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета». Отмечается, что сокращение произойдёт по «техническим причинам».
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Согласно Трудовому кодексу, россияне отдыхают с 1 по 6 января и восьмого числа, а также в Рождество, напоминает издание.

В последние два года каникулы увеличивали на два дня за счёт 30 и 31 декабря. Так, в прошлом году они выпадали на субботу и воскресенье и присоединялись к праздничным датам, а в позапрошлом субботу, 29 декабря, перенесли на понедельник, 31-е.

В этом году последние числа декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими. Выходные дни 4 и 5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, предлагается перенести на майские праздники.

Проект постановления о переносе праздничных дней рассмотрит трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В случае одобрения документ направят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ранее Минтруд предложил график праздничных дней на следующий год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить