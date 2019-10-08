Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре
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- РИА Новости
«В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращённого рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября», — приводит Интерфакс его слова.
В августе Федеральная служба по труду и занятости сообщила, что в ноябре россиян ожидают длинные выходные.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, оценивая в беседе с ФАН необходимость длинных выходных, заявила, что для многих они оказываются единственной возможностью побыть со своей семьёй.