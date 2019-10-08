Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре

Короткая ссылка
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.
Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращённого рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября», — приводит Интерфакс его слова.

В августе Федеральная служба по труду и занятости сообщила, что в ноябре россиян ожидают длинные выходные

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, оценивая в беседе с ФАН необходимость длинных выходных, заявила, что для многих они оказываются единственной возможностью побыть со своей семьёй.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить