Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.

«В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращённого рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября», — приводит Интерфакс его слова.

В августе Федеральная служба по труду и занятости сообщила, что в ноябре россиян ожидают длинные выходные.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, оценивая в беседе с ФАН необходимость длинных выходных, заявила, что для многих они оказываются единственной возможностью побыть со своей семьёй.