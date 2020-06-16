В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

Глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.

Как отмечается, такая инициатива необходима для компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекции.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. Его текст приводит РИА Новости.

Как подчеркнул сенатор, такие изменения будут действовать только в 2021 году.

Указом президента России с 30 марта по 3 апреля 2020 года в стране были установлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Позднее такой режим продлили до 30 апреля.

Кроме того, нерабочими были объявлены дни с 6 по 8 мая 2020 года.