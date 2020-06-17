В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

В Кремле нет какой-то позиции относительно предложения сократить новогодние каникулы в 2021 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никакой позиции в Кремле на этот счёт нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.

По задумке автора, это необходимо для компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за COVID-19.

Инициативу в беседе со «Взглядом» прокомментировали в комиссии Общественной палаты.

Подробнее — в материале RT.