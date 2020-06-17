В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

Короткая ссылка
В Кремле нет какой-то позиции относительно предложения сократить новогодние каникулы в 2021 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Никакой позиции в Кремле на этот счёт нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.

По задумке автора, это необходимо для компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за COVID-19.

Инициативу в беседе со «Взглядом» прокомментировали в комиссии Общественной палаты. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить