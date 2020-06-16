В целях компенсации нерабочих дней: в Совфеде предложили сократить новогодние каникулы

В Совфеде предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году с той целью, чтобы компенсировать экономические потери от введённых из-за коронавируса нерабочих дней. С такой инициативой выступил председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов. Проект соответствующей поправки к Трудовому кодексу он направил на отзыв в Минтруд, отметив, что предложенная мера будет действовать только в 2021 году.

Председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году.

По мнению сенатора, такое решение позволит компенсировать экономические потери России от введения весной 2020 года режима нерабочих дней с целью замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Проект соответствующей поправки к Трудовому кодексу Кутепов направил на отзыв в Минтруд главе ведомства Антону Котякову, попросив выразить позицию министерства.

Сенатор отметил, что предложенные изменения в случае одобрения будут действовать только в 2021 году.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Как заявил в своём письме сенатор, в конце марта многие работники были переведены на неполный рабочий день или на другой свободный график, при этом работодатели были обязаны выплачивать им зарплату даже «при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении». Он также указал, что и после майских праздников из-за различной эпидемиологической ситуации в регионах не все предприятия смогли возобновить работу.

Вместе с тем Кутепов отметил, что режим нерабочих дней не является отпуском, в связи с чем руководитель не сможет не отпустить в очередной оплачиваемый отпуск своих сотрудников.

Граждане России, в соответствии с производственным календарём, в 2020 году должны были работать 247 дней, а отдыхать — 118 (включая все выходные и праздники), отмечается в документе. Там также подчёркивается, что вместо этого с учётом возникшей из-за COVID-19 ситуации, а также дней, приуроченных к проведению парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (24 июня) и голосованию по поправкам к Конституции (1 июля), выходных будет 120, а дополнительных нерабочих дней — 27.

«Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%», — заявляет в письме Кутепов.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы в целях борьбы с распространением коронавируса. Также глава государства предложил ряд социальных и экономических мер, призванных оказать поддержку населению, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Режим нерабочих дней дважды продлевался и был отменён 12 мая.

Как отметил в разговоре с RT первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, предложенная инициатива призвана свести к минимуму «экономические и финансовые потери, которые принёс коронавирус». В то же время он подчеркнул, что по данному предложению остаются вопросы и оно нуждается в обсуждении.

«Я имею в виду, что делать с детьми в это каникулярное время, как быть родителям с детьми, как спланировать отдых детей в зимнее время. Может быть, коллеги из комитета по образованию будут искать ответы на эти вопросы, например, в изменении графика учебного. Надо выслушать все за и против», — заключил парламентарий.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв высказал сомнение, что рабочая неделя из трёх дополнительных дней, причём с перерывом, способна кардинально изменить ситуацию.

Он также отметил, что часть россиян по просьбе работодателей вынуждены были использовать накопленные отпуска. В условиях, когда ещё не полностью восстановился туризм, не все российские семьи смогут отдохнуть, особенно выехать куда-то с детьми.

«А достаточно продолжительные новогодние каникулы, особенно совмещённые со школьными каникулами, позволяют семьям полноценно восстановиться после достаточно сложного периода. Поэтому экономические выгоды мне представляются неочевидными, если была бы такая возможность, я бы всё-таки делегировал руководителям предприятий, руководителям регионов, в зависимости от отраслевой специфики, принимать подобные решения, но в масштабах страны, мне кажется, что здесь эффект положительный не будет принципиально значимым», — высказался депутат.