В Госдуме оценили идею сокращения новогодних каникул

Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал инициативу по сокращению новогодних праздников в 2021 году.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил о необходимости всестороннего рассмотрения этого вопроса.

«Думаю, что вопросы о сокращении выходных дней во время новогодних праздников требуют обсуждения профсоюзами и работодателями с учётом мнения этих заинтересованных сторон. Необходимо прийти к какому-то сбалансированному решению. Нужно услышать их мнение», — подчеркнул Михаил Терентьев.

Он добавил, что идея сокращения выходных дней в новогодние праздники обсуждается уже давно, но её не стоит связывать с нерабочими днями в период пандемии.

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок в беседе со «Взглядом» также прокомментировала эту инициативу.