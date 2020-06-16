В Госдуме оценили идею сокращения новогодних каникул

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Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал инициативу по сокращению новогодних праздников в 2021 году.
В Госдуме оценили идею сокращения новогодних каникул
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил о необходимости всестороннего рассмотрения этого вопроса. 

«Думаю, что вопросы о сокращении выходных дней во время новогодних праздников требуют обсуждения профсоюзами и работодателями с учётом мнения этих заинтересованных сторон. Необходимо прийти к какому-то сбалансированному решению. Нужно услышать их мнение», — подчеркнул Михаил Терентьев.

Он добавил, что идея сокращения выходных дней в новогодние праздники обсуждается уже давно, но её не стоит связывать с нерабочими днями в период пандемии.

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок в беседе со «Взглядом» также прокомментировала эту инициативу.

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