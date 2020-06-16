В ОП оценили идею сократить новогодние праздники в 2021 году

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Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок прокомментировала идею сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы частично компенсировать нерабочие дни текущего года из-за коронавируса.
В ОП оценили идею сократить новогодние праздники в 2021 году
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

По её словам, новогодние праздники традиционно являются временем для семьи. 

«Поэтому пытаться четыре дня обрезать из этих драгоценных дней для того, чтобы компенсировать производительность труда, которая была снижена в течение трёх месяцев, мне кажется, что это достаточно странное предложение», — заявила Наталья Починок в беседе со «Взглядом».

Она добавил, что четырёх дней крайне мало для восстановления потерь от коронавируса.

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что по данному предложению остаются вопросы

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