В ОП оценили идею сократить новогодние праздники в 2021 году
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- РИА Новости
По её словам, новогодние праздники традиционно являются временем для семьи.
«Поэтому пытаться четыре дня обрезать из этих драгоценных дней для того, чтобы компенсировать производительность труда, которая была снижена в течение трёх месяцев, мне кажется, что это достаточно странное предложение», — заявила Наталья Починок в беседе со «Взглядом».
Она добавил, что четырёх дней крайне мало для восстановления потерь от коронавируса.
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что по данному предложению остаются вопросы.