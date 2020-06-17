«Должна сложиться фармацевтически управляемая ситуация»: в России выявлено 7843 новых случая COVID-19

За сутки в России зафиксировано 7843 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией — это самый низкий показатель с 1 мая. В общей сложности в стране диагноз COVID-19 был подтверждён у 553 301 человека. С начала эпидемии выздоровели 304 342 пациента (10 036 — за последние сутки), скончались 7478 человек (194 — за день). Тем временем специалисты Минобороны и Минздрава рассказали о ходе клинических испытаний нескольких видов вакцин против коронавируса. В частности, министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил мнение, что «фармацевтически управляемая ситуация» в стране сложится к февралю 2021 года, что позволит снять все введённые из-за коронавируса ограничения.

За минувшие сутки в 84 регионах России зафиксировано 7843 новых случая заболевания COVID-19 (этот показатель стал самым низким с 1 мая). По сообщению оперштаба, у 31,8% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В предыдущие два дня в стране выявили 8248 и 8246 новых заболевших. В общей сложности в РФ диагноз COVID-19 был подтверждён у 553 301 человека, активными остаются менее половины случаев (241 481).

С начала эпидемии в России выздоровели 304 342 человека (55%), в том числе 10 036 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 7478 пациентов (1,35%). За сутки умерли 194 человека.

В Москве по-прежнему фиксируется наибольшее по стране количество заболевших, однако этот показатель постепенно уменьшается. За последние сутки в городе выявлено 1065 новых случаев COVID-19. Днём ранее этот показатель составил 1416, а в предыдущий день — 1359.

В число других регионов, где количество новых заболевших превысило 200, вошли Московская (680) и Нижегородская (238) области, Ханты-Мансийский автономный округ (237) и Санкт-Петербург (228), а также Свердловская (227) и Воронежская области (201).

По информации Роспотребнадзора, в стране проведено около 15,7 млн тестов на коронавирус (по этому показателю Россия находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 284 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 309 тыс. человек.

Согласно данным Роспотребнадзора, в топ-5 субъектов РФ по количеству проведённых исследований на COVID-19 входят ЯНАО (35 180 тестов на 100 тыс. населения), Сахалинская область (29 015), Москва (27 698), Чукотский АО (25 569) и Республика Тыва (25 129).

Исследования двух форм российской вакцины

Специалисты Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к клиническим испытаниям отечественной вакцины от COVID-19.

«Минздравом России выдано разрешение на проведение клинических исследований, согласованы количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина», — приводит сообщение газета «Красная звезда».

Отмечается, что в ближайшее время в рамках вакцинации первой группы добровольцев будет проверена безопасность и переносимость компонентов препаратов.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил, что разрешение на клинические испытания вакцины выдано. В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что испытания препарата займут около полутора месяцев.

При этом глава Минздрава выразил мнение, что введённые из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения могут быть полностью сняты не ранее начала 2021 года.

«Я думаю, что успокоиться можно будет с учётом того, что должна сложиться фармацевтически управляемая ситуация. Я думаю, что всё-таки нужно говорить о следующем годе... Мне кажется, это февраль», — отметил Мурашко.

В пресс-службе Минздрава также рассказали подробности клинических исследований двух форм вакцины. В министерстве указали, что в испытаниях участвуют две группы добровольцев по 38 человек каждая.

«Исследования двух форм вакцины — жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве», — сообщили в Минздраве.

Там отметили, что вакцину в форме раствора для внутримышечного введения будут исследовать в военном госпитале имени Бурденко, а препарат в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения испытают в Сеченовском университете.

Клинические испытания дексаметазона

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «отличной новостью» и «научным прорывом» предоставленные британцами предварительные результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертности среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция лёгких», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Сообщается, что проведённые в Оксфорде исследования препарата дексаметазон показали, что он понижает риск летального исхода для больных COVID-19 на 35% — у подключённых к аппаратам ИВЛ и на 20% — у пациентов, получающих кислород.

Также по теме Победить патологию: российские учёные нашли способ восстановления лёгких после COVID-19 Российские учёные предложили новый способ профилактики и лечения изменений, происходящих в органах в результате фиброза — уплотнения...

Сам дексаметазон известен уже более 60 лет и используется как противовоспалительное средство. Власти Великобритании к настоящему времени одобрили препарат для лечения коронавирусной инфекции. Представители египетского научного сообщества заявили, что с определённым успехом использовали это лекарство для лечения пациентов с COVID-19 ещё до его регистрации в Британии.

Поэтапное снятие ограничений в Москве

Накануне в Москве произошло очередное смягчение режима ограничений, в частности открылись летние веранды при стационарных заведениях общепита. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин встретился с представителями этой сферы услуг. В ходе беседы с предпринимателями он выразил уверенность, что 23 июня рестораны смогут открыться полностью.

«У нас после отмены пропусков прошло 7—8 дней, мы утвердили открытие общепита, летних веранд. Сейчас по тому, как мы идём, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте. Поэтому уже пора реально готовиться к открытию», — заявил градоначальник.

Обратим внимание, что с 23 июня в Москве, помимо кафе и ресторанов, должны возобновить работу фитнес-центры и бассейны. При этом Собянин пояснил, что оставшиеся ограничительные меры, среди которых запрет на массовые мероприятия, будут сняты не ранее чем к середине июля.

«Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — пояснил мэр столицы.