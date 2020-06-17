Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса

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Клинические исследования двух форм вакцины от коронавирусной инфекции будут проводиться в двух учреждениях в Москве, в них участвуют две группы добровольцев по 38 человек каждая. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса
  • Reuters

В министерстве отметили, что исследования начались 17 июня. Вакцина была разработана ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

«Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве», — сообщили в Минздраве.

Указывается, что вакцину в форме раствора для внутримышечного введения будут исследовать в военном госпитале им. Н.Н. Бурденко.

При этом другую вакцину, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения, испытают в Сеченовском университете.

Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.

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