Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса
- Reuters
В министерстве отметили, что исследования начались 17 июня. Вакцина была разработана ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
«Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве», — сообщили в Минздраве.
Указывается, что вакцину в форме раствора для внутримышечного введения будут исследовать в военном госпитале им. Н.Н. Бурденко.
При этом другую вакцину, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения, испытают в Сеченовском университете.
Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.