Число выздоровевших вновь оказалось больше: в России выявили 8248 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки зарегистрировано 8248 новых случаев коронавируса. При этом из медицинских учреждений выписались 9767 пациентов. С начала пандемии в стране провели более 15,3 млн тестов на выявление COVID-19. Ещё несколько российских регионов смогли перейти к ослаблению ограничительных мер — среди них Ивановская область, Пермский край, Республика Адыгея.

В России за последние сутки зарегистрировано 8248 новых случаев коронавируса, из них больше всего отмечено в Москве — 1416, Московской области — 694, Санкт-Петербурге — 234.

Стоит отметить, что за сутки число выписавшихся после COVID-19 превысило количество положительных тестов — от заболевания излечились 9767.

Общее число выявленных по стране случаев коронавирусной инфекции достигло 545 458, за всё время выздоровели 294 306 пациентов, 7284 скончались.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже более 15,3 млн тестов на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 316 тыс. человек.

Главврач столичной Филатовской больницы Валерий Вечорко рассказал, что в учреждении лечение от коронавирусной инфекции проходят более 500 человек.

«Пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 — 503, в том числе с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 у беременных и родильниц — 32. В отделении реанимации и интенсивной терапии — 140. На искусственной вентиляции лёгких — 52», — написал он в Facebook.

Напомним, в Москве с 9 июня отменили режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В городе уже заработали парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники, службы каршеринга. Возобновление работы ресторанов и кафе проводится в два этапа — с 16 июня открылись летние веранды, а ещё через неделю могут возобновить приём посетителей стационарные заведения общепита. Посещение бассейнов и фитнес-клубов станет возможным с 23 июня.

Собянин подчеркнул, что вероятность инфицирования коронавирусом хотя и уменьшилась, но всё ещё существует.

«Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — чётко выполнять требования санитарных служб», — отметил градоначальник.

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В мае президент Владимир Путин отметил, что губернаторы регионов могут в зависимости от ситуации с распространением коронавируса смягчать или ужесточать действующие ограничения.

В частности, к первому этапу снятия ограничительных мер приступила Ивановская область. Как сообщил врио руководителя регионального Роспотребнадзора Павел Колесник, с 16 июня могут заработать непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м. Помимо этого, работу возобновят библиотеки и автошколы. Обязательными остаются соблюдение социального дистанцирования и наличие средств индивидуальной защиты у работников и посетителей.

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В Пермском крае с 15 июня возобновлено оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей. С 22 июня медучреждения региона начнут проводить профилактические осмотры детей до года, обязательные предварительные медицинские осмотры абитуриентов и обследование детей перед госпитализацией.

В свою очередь, в комитете по туризму и курортам Адыгеи рассказали, что в конце июня — начале июля планируют возобновить работу экскурсионных объектов, установив ограничение на единовременное посещение. Работу туристической отрасли планируют возобновить на третьем этапе снятия ограничений, при этом сначала будут принимать туристов только из самой республики, Краснодарского края и Ростовской области.

В Крыму с 15 июня для отдыхающих также открылись все средства размещения, при этом на первом этапе гостиницы будут принимать жителей, зарегистрированных на территории республики и Севастополя, а с 1 июля — туристов из других субъектов Федерации.

«Уже разрешено бронирование для жителей других регионов, а с 1 июля и размещение для всех россиян. Отельеры, владельцы санаториев и гостиниц подчёркивают важность поэтапного запуска, поскольку им необходим период для раскачки», — рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

В Санкт-Петербурге с 15 июня заработали парикмахерские, библиотеки, бани. Открылись объекты розничной торговли мебелью, за исключением магазинов в зданиях ТЦ. Также по предварительной записи работают библиотеки, архивы, риелторские организации, рекрутинговые агентства.

В Подмосковье с 15 июня жители вновь могут пользоваться социальными и льготными картами «Стрелка» для проезда в общественном транспорте. При этом оплатить проезд наличными в транспорте в целях предотвращения распространения вируса всё ещё не разрешается.