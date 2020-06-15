В Пермском крае рассказали о ходе снятия ограничительных мер

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Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала о ходе снятия ограничительных мер.
В Пермском крае рассказали о ходе снятия ограничительных мер
  • © Наталья Селезнёва
  • Reuters

Об этом сообщает properm.ru.

«С 15 июня будет возобновлено оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей. С 22 июня медучреждения региона начнут проводить профилактические осмотры детей до года, обязательные предварительные медицинские осмотры абитуриентов и обследование детей перед госпитализацией», — заявила Мелехова на заседании оперативного штаба.

С 1 июля начнут работать молочные кухни, возобновится выездная работа донорской службы.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о поэтапном снятии ограничительных мер.

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