В Пермском крае рассказали о ходе снятия ограничительных мер

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала о ходе снятия ограничительных мер.

Об этом сообщает properm.ru.

«С 15 июня будет возобновлено оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей. С 22 июня медучреждения региона начнут проводить профилактические осмотры детей до года, обязательные предварительные медицинские осмотры абитуриентов и обследование детей перед госпитализацией», — заявила Мелехова на заседании оперативного штаба.

С 1 июля начнут работать молочные кухни, возобновится выездная работа донорской службы.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о поэтапном снятии ограничительных мер.