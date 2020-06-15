В Адыгее рассказали о поэтапном снятии ограничительных мер

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В комитете по туризму и курортам Адыгеи рассказали, что работу туристической отрасли планируют возобновить на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса.
В Адыгее рассказали о поэтапном снятии ограничительных мер
  • Reuters

Как передаёт портал «Юга.ру», работу гостиниц, отелей и санаториев с медицинской лицензией при благоприятной эпидемиологической обстановке планируют разрешить с 26 июня.

При этом сначала будут принимать туристов только из самой республики, Краснодарского края и Ростовской области.

Также отмечается, что в конце июня — начале июля планируют возобновить работу экскурсионных объектов. Их открытие будет возможно при соблюдении социальной дистанции и при ограничении по единовременному посещению (не более 15 человек).

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» дал прогноз на летний сезон 2020 года.

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