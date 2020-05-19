В Российском союзе туриндустрии дали прогноз о летнем сезоне — 2020

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин дал прогноз о том, каким будет летний сезон 2020 года.
В Российском союзе туриндустрии дали прогноз о летнем сезоне — 2020
  • Pixabay

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что с 1 июня откроется Сочи, компания «Победа» возобновит полёты на черноморское побережье, начнут восстанавливаться полётные программы «Аэрофлота».

По его словам, в Краснодарском крае начнут принимать отдыхающих санатории и пансионаты с медицинской лицензией, а Крым с наступлением лета, вероятно, также откроет курортный сезон.

Барзыкин напомнил, что гости и владельцы мест отдыха должны выполнять все рекомендации Роспортебнадзора. 

«Это потребует больших затрат от здравниц. Но главное наладить этот алгоритм, чтобы наладить поток», — убеждён вице-президент Российского союза туриндустрии.

Он подчеркнул, что российские курорты поэтапно будут открываться к июлю, а с 1 августа возобновятся госпрограммы по отдыху.

Ранее член президиума «Альянса туристических агентств России» Алексан Мкртчян в беседе с kp.ru дал прогноз по ситуации с летним отдыхом россиян.

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