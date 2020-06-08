«Оперативно проработать оставшиеся вопросы»: Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Он напомнил, что с 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Премьер добавил, что Ростуризм и главы регионов России должны оперативно проработать оставшиеся на сегодняшний день вопросы, касающиеся организации курортного сезона. Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что график поэтапного смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Москве может быть объявлен в понедельник, 8 июня.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию», — сказал глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами.

Он также рассказал, что власти разработали план выхода отрасли из режима карантинных ограничений. В частности, утверждены рекомендации по профилактике коронавируса и санитарные правила перевозок на транспорте.

Премьер добавил, что Ростуризм и главы регионов России должны оперативно проработать оставшиеся на сегодняшний день вопросы, касающиеся организации курортного сезона.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что такая работа уже ведётся.

«По вашему поручению мы уже дали соответствующие указания главам субъектов, и до 15 июня они подготовят планы открытия туристической отрасли в своих регионах. Эти планы они разрабатывают совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом», — доложил он в ходе совещания.

Вице-премьер обратил внимание на то, что эта работа должна возобновляться постепенно, аккуратно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В России за последние сутки выявлены 8 985 новых случаев коронавирусной инфекции, наибольшее число из них зарегистрированы в Москве — 2001, и Московской области — 751.

За сутки от заболевания излечились 3 957 человек, 112 умерли.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 476 658, за всё время выздоровели 230 688 человек, скончался 5 971 пациент.

Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет, сообщил оперативный штаб по контролю распространения коронавируса.

«Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 197 018 случаев коронавируса. 44,9% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% — от 46 до 65 лет, 11% — от 66 до 79 лет, еще 5,2% — старше 80 лет. Также 6% среди заболевших — дети», — приводит заявление штаба РИА Новости.

Как сообщил Роспотребнадзор, с начала эпидемии в России провели более 13 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что более тысячи москвичей, перенёсших COVID-19, стали донорами плазмы с антителами к заболеванию.

Она напомнила, что плазма с антителами используется для лечения больных коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии.

Ранее мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что график поэтапного смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Москве до 1 июля может быть объявлен в понедельник, 8 июня.

По его словам, основная часть ограничений будет снята. В частности, мэр отметил, что нужно возвращать работу туристической отрасли и ресторанов.

«Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб и так далее — всё это надо шаг за шагом возвращать», — пояснил он.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Тем временем ещё несколько российских регионов приняли решение ослабить введённые из-за пандемии ограничения. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе разрешат работу некоторых магазинов.

«Такое решение с 8 июня, с сегодняшнего дня, подготовлено. Можно разрешить работу магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом и торговым залом не более 400 кв. м», — цитирует главу региона РИА Новости.

В Алтайском крае в рамках первого этапа снятия ограничений разрешили работу санаториев, имеющих медицинскую лицензию. При соблюдении ряда условий также разрешается посещение парикмахерских и салонов красоты, и торговля непродовольственными товарами.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее число зафиксированных случаев коронавируса в мире превысило 7 млн, а число летальных случаев достигло 403 тысяч.

Мировым лидером по числу заболеваний остаются США, где зафиксировано более 1 млн 942 тысяч случаев COVID-19.