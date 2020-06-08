Ещё 1633 пациента выздоровели в Москве после коронавируса

Ещё 1633 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число вылечившихся достигло 104 347, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1633 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 104 347», — цитирует её ТАСС.

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 2283 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания — снижается.

По её словам, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.