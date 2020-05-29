Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.
Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова Поповой в анонсе передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«При всё увеличивающемся количестве обследованных лиц, а это именно так, мы видим снижающееся число ежедневно выявляемых случаев инфицирования, это как раз характеристика эпидпроцесса как эпидпроцесса, который идёт на снижение уверенное, без обратного развития...» — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что во всё большем количестве регионов с каждым днём фиксируется меньше заболевших, чем в предыдущем.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза».

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