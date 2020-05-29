Голикова: доля бессимптомных пациентов с коронавирусом выросла

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что доля бессимптомных пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией в стране увеличилась в 2,6 раза.

Об этом она сказала в ходе брифинга в доме правительства. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Первое, что я хочу сказать, — это увеличение доли бессимптомного течения болезни в 2,6 раза по сравнению с первой и последней неделями течения заболевания», — заявила она.

Кроме того, она отметила «снижение удельного веса среднетяжёлых и тяжёлых форм инфекций в 1,4 раза».

По её словам, также зафиксировано снижение в 1,5 раза числа больных, нуждающихся в интенсивной терапии.

Вице-премьер добавила, что в настоящее время на территории России развёрнуто 177 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в том числе более 25 тыс. — реанимационные койки.

Также Голикова сообщила, что темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза».

В России в течение суток подтверждено 8572 случая коронавируса. Общее число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 возросло до 387 623.

Накануне был выявлен 8371 случай.