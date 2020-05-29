Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России
- РИА Новости
Она сообщила, что к настоящему моменту «если считать от начала апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза».
«Уже на протяжении нескольких дней мы фиксируем ежедневный прирост на уровне 2,3%», — заявила Голикова.
Она также отметила, что «коэффициент распространения инфекции в России меньше единицы».
Ранее сообщалось, что в России в течение суток подтверждёно 8572 случая коронавируса. Общее число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 возросло до 387 623.
Накануне был выявлен 8371 случай.