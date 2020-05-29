Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России

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Вице-премьер Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России
  • РИА Новости

Она сообщила, что к настоящему моменту «если считать от начала апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза».

«Уже на протяжении нескольких дней мы фиксируем ежедневный прирост на уровне 2,3%», — заявила Голикова.

Она также отметила, что «коэффициент распространения инфекции в России меньше единицы».

Ранее сообщалось, что в России в течение суток подтверждёно 8572 случая коронавируса. Общее число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 возросло до 387 623.

Накануне был выявлен 8371 случай

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