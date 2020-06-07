В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса
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Она отметила, что «количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», так, «за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2283 пациента».
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, превысило 102,7 тыс.», — цитирует ТАСС Ракову.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о возможности снятия ограничительных мер в столице, допустил, что «на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьёзные продвижения вперёд».