В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса

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В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса
  • © РИА Новости

Она отметила, что «количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», так, «за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2283 пациента».

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, превысило 102,7 тыс.», — цитирует ТАСС Ракову.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о возможности снятия ограничительных мер в столице, допустил, что «на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьёзные продвижения вперёд».

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