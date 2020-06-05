Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений

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RT
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда можно будет делать следующие шаги по снятию ограничений в столице. Он допустил, что «на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьёзные продвижения вперёд».
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Мэр отметил, что «период, когда можно о чём-то говорить, как меняется ситуация, минимальный период — это семь дней».

«В понедельник мы ввели новые правила. Значит, в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы. Мы видим, что положительная динамика сохраняется — меньше стало выявляемых (больных. — RT) пневмоний, вновь выявленных больных COVID-19, меньше смертей стало», — заявил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что максимальное количество ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19, можно будет снять в Москве до начала июля.

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