Власти Москвы рассказали о возможном снятии большинства ограничений
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- РИА Новости
По его словам, в понедельник, 8 июня, можно будет говорить о графике снятия ограничений до июля.
«С учётом того, как мы проживём эту неделю, в понедельник о таком графике поэтапного (снятия ограничений. — RT) можно будет сказать», — сказал он.
Как считает Собянин, такой график «можно будет составить до 1 июля».
«То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — подчеркнул он.
Ранее власти Москвы сообщили, что в столице в 2020 году планируется открыть около 3 тыс. летних кафе.
Как заявляла в конце мая вице-мэр Анастасия Ракова, в Москве могут ослабить ограничения через две недели, если эпидемиологическая ситуация станет улучшаться.