Власти Москвы назвали условие для ослабления ограничений
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- РИА Новости
По её словам, режим прогулок в Москве «на первый взгляд может показаться сложным и странным».
«Я понимаю, что вывешивание графика прогулок каждого индивидуального дома может показаться мудрёным... А что будет, если истосковавшиеся по гулянию москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы очень опасаемся этой ситуации», — сказала она.
Ракова отметила, что ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации.
«Поэтому мы просим ещё немножечко набраться терпения, посмотреть, как этот режим будет действовать в течение двух недель. И если мы не увидим просто новых заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима», — заявила вице-мэр.
Она отметила, что в «данном случае лучше действовать медленно, постепенно, но верно идти в сторону открытия города, нежели откатываться назад», как это было в некоторых других странах.
С 1 июня в Москве разрешат совершать прогулки по определённым правилам. Столичные власти сообщали, что для каждого дома на mos.ru, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях будет опубликован график прогулочных дней.