Власти Москвы рассказали о правилах прогулок на улице

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге рассказал о правилах прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.

Отмечается, что пропуск для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе получать не нужно.

При этом сообщается, что в столице «будет усилен масочный и перчаточный режим», так, выходя из дома, в том числе на прогулку или для того, чтобы позаниматься спортом, все жители «обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания», а на работе, в аптеках, магазинах, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо также носить перчатки.

В сообщении говорится, что в столице установили определённый график прогулок, так, заниматься спортом на свежем воздухе можно ежедневно до 9:00, при этом на обычные прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00, но не более трёх раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день.

Для каждого дома на MOS.RU, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях будет опубликован график «прогулочных дней».

В блоге мэра сообщается, что гулять и заниматься спортом можно будет на любых открытых пространствах города, но «с несколькими ограничениями».

Так, радиус прогулки рекомендуется ограничить 2 км от места проживания, при нахождении на улице, следует соблюдать социальную дистанцию, также продолжает действовать запрет на использование элементов столичной инфраструктуры — беседок, лавочек, детских и спортивных площадок, любых других объектов.

Кроме этого, при прогулках и занятиях спортом «запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащённых двигателем».

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 июня начинается второй этап смягчения ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.