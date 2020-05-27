Власти Москвы рассказали о правилах прогулок на улице

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге рассказал о правилах прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.
Власти Москвы рассказали о правилах прогулок на улице
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Отмечается, что пропуск для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе получать не нужно.

При этом сообщается, что в столице «будет усилен масочный и перчаточный режим», так, выходя из дома, в том числе на прогулку или для того, чтобы позаниматься спортом, все жители «обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания», а на работе, в аптеках, магазинах, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо также носить перчатки.   

В сообщении говорится, что в столице установили определённый график прогулок, так, заниматься спортом на свежем воздухе можно ежедневно до 9:00, при этом на обычные прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00, но не более трёх раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день.

Для каждого дома на MOS.RU, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях будет опубликован график «прогулочных дней». 

В блоге мэра сообщается, что гулять и заниматься спортом можно будет на любых открытых пространствах города, но «с несколькими ограничениями».

Так, радиус прогулки рекомендуется ограничить 2 км от места проживания, при нахождении на улице, следует соблюдать социальную дистанцию, также продолжает действовать запрет на использование элементов столичной инфраструктуры — беседок, лавочек, детских и спортивных площадок, любых других объектов. 

Кроме этого, при прогулках и занятиях спортом «запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащённых двигателем».

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 июня начинается второй этап смягчения ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить