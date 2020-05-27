Власти Москвы объявили второй этап смягчения ограничений

В Москве с 1 июня начинается второй этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

«С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, смогут выходить на прогулки», — написал он в своём блоге.

Так, с 1 июня жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.

Вновь будут открыты парки и зелёные территории, кроме парка «Зарядье».

Кроме того, вновь откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров.

С 1 июня разрешается возобновить работу мультисервисов, приёмных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта между работниками и клиентами.

Снова начнут свою работу ярмарки выходного дня и велопрокат.

Ранее Собянин заявлял, что в Москве в скором времени планируют дальнейшее смягчение ограничений.