Власти Москвы объявили второй этап смягчения ограничений
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- РИА Новости
«С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, смогут выходить на прогулки», — написал он в своём блоге.
Так, с 1 июня жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.
Вновь будут открыты парки и зелёные территории, кроме парка «Зарядье».
Кроме того, вновь откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров.
С 1 июня разрешается возобновить работу мультисервисов, приёмных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта между работниками и клиентами.
Снова начнут свою работу ярмарки выходного дня и велопрокат.
Ранее Собянин заявлял, что в Москве в скором времени планируют дальнейшее смягчение ограничений.