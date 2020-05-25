Собянин анонсировал дальнейшее смягчений ограничений в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти в ближайшее время планируют дальнейшее смягчение ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Собянин анонсировал дальнейшее смягчений ограничений в Москве
  • АГН «Москва»

Об этом он написал в своём блоге. 

По словам мэра, в прошедшие выходные дни ситуация по коронавирусу продолжала постепенно улучшаться.

«Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений», — заявил он.

Ранее Собянин заявил, что в Москве удалось избежать худшего сценария по коронавирусу. При этом он отмечал, что в городе нужно сохранять строгие меры для борьбы с COVID-19, в том числе самоизоляцию, масочный режим и выдачу пропусков.

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