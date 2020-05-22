Собянин заявил о необходимости сохранить ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять строгие меры для борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе самоизоляцию, масочный режим и выдачу пропусков.

Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

«Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению», — сказал он.

Собянин добавил, что нужно продолжать выдачу электронных пропусков, «требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте».

Также должны сохраняться жёсткие санитарные требования по работе предприятий, считает мэр столицы.

«Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот, это позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», — сказал он.

При этом Собянин отметил, что в Москве удалось избежать худшего сценария по коронавирусу.