Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.

Соответствующая карта размещена на официальном сайте мэра столицы.

Согласно инструкции, нужно вбить адрес в строку поиска.

«Спланировать прогулку можно с помощью карты. Кликните на интересующий дом или вбейте адрес в строку поиска. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках», — говорится в описании.

С 1 июня в Москве начнётся второй этап смягчения ограничений, которые были введены из-за коронавируса.

В частности, в городе разрешат совершать прогулки по определённым правилам.

Как сообщали власти Москвы, для каждого дома на mos.ru, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях будет опубликован график «прогулочных дней».