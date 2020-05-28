Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

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Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Соответствующая карта размещена на официальном сайте мэра столицы.

Согласно инструкции, нужно вбить адрес в строку поиска.

«Спланировать прогулку можно с помощью карты. Кликните на интересующий дом или вбейте адрес в строку поиска. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках», — говорится в описании.

С 1 июня в Москве начнётся второй этап смягчения ограничений, которые были введены из-за коронавируса. 

В частности, в городе разрешат совершать прогулки по определённым правилам.

Как сообщали власти Москвы, для каждого дома на mos.ru, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях будет опубликован график «прогулочных дней»

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